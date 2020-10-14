Торнике Шенгелия высказал мнение о «Фенербахче»
Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия поделился ожиданиями от матча третьего тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда сыграет на выезде с «Фенербахче». Торнике рассказал о сильных сторонах соперника и отметил, что для победы «армейцам» придётся полностью отдаться игре.
«Мы знаем, что у «Фенербахче» есть много новичков, но ядро команды остаётся прежним. У них есть важные для системы игроки на каждой позиции, потому нас ожидает настоящая схватка против серьёзного соперника. Они здорово начали сезон, они чувствуют уверенность, и нам нужно выйти и отдаться полностью, чтобы победить», — приводит слова Шенгелии официальный сайт ЦСКА.
Напомним, что «Фенербахче» в двух стартовых турах Евролиги победил, а ЦСКА по разу победил и проиграл.
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