Карим Абдул-Джаббар высказал своё отношение к Леброну Джеймсу

Член Зала славы Карим Абдул-Джаббар высказал отношение к форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу, который завоевал четвёртый титул чемпиона НБА.
«Если баскетбол это единственное наследие Леброна, это необычно. Он сделал гораздо больше как на площадке, так и за её пределами. Вот почему я очень его уважаю. Он активно участвует в политической и общественной жизни, открыл школу для детей. Леброн — потрясающий человек», – приводит слова Абдул-Джаббара Clutch Points.
Джеймс — единственный игрок в истории НБА, выигравший три награды MVP финала с тремя разными командами. Он также единственный игрок, входящий в топ-10 за всё время по набранным очкам и передачам. Многие считают, что у Джеймса есть шанс обогнать Абдул-Джаббара в списке лучших скореров НБА, если он продолжит играть на уровне MVP. В составе « Милуоки Бакс» и «Лейкерс» Абдул-Джаббар набрал 38 387 очков. Джеймс в настоящее время занимает третье место с 34 241 очком.
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