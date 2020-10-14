Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» высмеял Леброна Джеймса после завоевания титула

Чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Марриз Спейтс посмеялся над форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, который выиграл четвёртый титул при 10 участиях в финале.

Спейтс разместил на своей странице в «Твиттере» фото легендарных Коби Брайанта и Майкла Джордана с чемпионскими кубками.

«Просто напоминание. Раньше было принято почитать „три-питы“. Сейчас детишки почитают четвёртый титул с десятой попытки и называют это величием», — написано в посте Спейтса.

Джордан и Брайант завоёвывали по три подряд титула в составе «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» соответственно. Джордану удалось оформить два «три-пита». Коби и Майкл завоевывали все свои трофеи под руководством главного тренера Фила Джексона.