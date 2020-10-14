Куртинайтис: нет половины состава, но нам отговорки не нужны. Отдадим все силы в игре

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением перед матчем Евролиги с «Реалом».

«В Евролиге «Реал» начал не очень хорошо, зато в последних играх чемпионата Испании выглядел здорово. Стиль игры команды не изменился, они все также играют быстро, атакуют на первой волне, в раннем нападении. С ними всегда тяжело играть. Нас же больше заботят свои проблемы. Мы вынуждены были подтянуть трех игроков молодежного состава, а те, кто есть из основы, уже имеют микроповреждения. Мое главное опасение в том, что мы можем получить травмы, потому что идет перегруз игроков, которых некем заменить. Нет половины состава, но нам отговорки не нужны. С «Жальгирисом», в целом, играли неплохо, но допустили уже ошибки в концовке. Отдадим все силы и в ближайшей игре», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».