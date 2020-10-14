Гомельский: думаю, четырьмя перстнями Леброн и ограничится

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением относительно того, за счёт чего игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» смогли взять чемпионский титул в этом году, а также ответил на вопрос, сколько ещё перстней сможет завоевать Леброн Джеймс.
«Состав «Лейкерс» представляет собой потрясающий сплав опыта и таланта. И результат в плей-офф — 16 побед при 5 поражениях — это подтверждает. Команде тренера Вогеля хватило и характера, и мастерства и терпения для победы. А судить о классе игроков по одной только индивидуальной статистике нельзя. Баскетбол является командным видом спорта и пользу своей команде, свой вклад в её победу можно приносить разными способами. Рондо, Колдуэлл-Поуп, Грин, Джеймс, Дэвис и другие игроки играли в обороне с фантастической самоотдачей, подстраховывали друг друга, и выкладывались на 120 процентов в каждой обороне. А за промахи ругать нельзя. Грин с таким же успехом мог тот бросок и реализовать. Леброн — лучший баскетболист мира этого века. Он гений на площадке. Это была победа по праву. Чемпионом стала безусловно лучшая команда.
Сколько перстней будет у Леброна к окончанию карьеры? Я думаю, что четырьмя он и ограничится», — написал Гомельский на своём сайте.
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