«Зениту» засчитаны технические поражения в Евролиге

Дисциплинарный арбитраж баскетбольной Евролиги объявил, что санкт-петербургскому «Зениту» засчитаны технические поражения с результатом 0:20 в матчах 3-го и 4-го туров регулярного чемпионата с «Басконией» и «Валенсией».



Ранее стало известно, что в команде из Санкт-Петербурга выявлено 11 случаев коронавируса, в том числе заразились восемь игроков. В их числе капитан Матеуш Понитка, а также Артурас Гудайтис, Билли Бэрон, Кевин Пангос, Владислав Трушкин и Остин Холлинз.



«Зенит» 13 октября должен сыграть на выезде против испанской «Басконии», а 15 октября – против «Валенсии». Однако у сине-бело-голубых из-за вспышки коронавируса не оказалось нужного числа здоровых баскетболистов, необходимого для заявки на эти встречи.



«Дисциплинарная комиссия Евролиги руководствовалась специальными правилами, связанными с COVID-19, после того как у «Зенита» не оказалось по меньшей мере восьми баскетболистов, готовых сыграть, из-за того, что многие в команде заразились коронавирусом», — сообщается на сайте турнира.