Фаны «Лейкерс» избили парня за грубое оскорбление Коби Брайанта

Болельщики «Лос-Анджелес Лейкерс» избили молодого человека за оскорбление легенды «озёрников» Коби Брайанта. Парень сказал: «К чёрту Коби», за что и подвергся нападению со стороны болельщиков новоиспечённых чемпионов НБА.

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Ранее в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.