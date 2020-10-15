Рэджон Рондо расторгнет контракт с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо намерен отказаться от опции продления контракта с клубом на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом, сообщает Basketball News.



Рондо мог заработать $ 2,96 млн в случае активирования опции. 34-летний разыгрывающий завоевал титул с «Лейкерс». НБА В 2008 году Рондо также стал чемпионом в составе «Бостон Селтикс».

Рондо рассчитывает получить более крупную сумму после завоевания титула. Потолок зарплат может снизиться из-за экономических последствий после пандемии коронавируса. Скорее всего, минимальная заработная плата также снизится, что делает ход Рондо рискованным. Однако отмечается, что «Лейкерс», вероятно, вознаградят игрока за вклад в чемпионство и повысят ему оклад.