Рэджон Рондо расторгнет контракт с «Лейкерс»
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо намерен отказаться от опции продления контракта с клубом на сезон-2020/2021 и станет неограниченно свободным агентом, сообщает Basketball News.
Рондо мог заработать $ 2,96 млн в случае активирования опции. 34-летний разыгрывающий завоевал титул с «Лейкерс». НБА В 2008 году Рондо также стал чемпионом в составе «Бостон Селтикс».
Рондо рассчитывает получить более крупную сумму после завоевания титула. Потолок зарплат может снизиться из-за экономических последствий после пандемии коронавируса. Скорее всего, минимальная заработная плата также снизится, что делает ход Рондо рискованным. Однако отмечается, что «Лейкерс», вероятно, вознаградят игрока за вклад в чемпионство и повысят ему оклад.
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