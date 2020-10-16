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Игроки «Клипперс» возненавидели Кавая Леонарда

Игроки «Клипперс» возненавидели Кавая Леонарда
Баскетбол / НБА 0

Ведущие баскетболисты «Лос-Анджелес Клипперс» начали с презрением относиться к форварду Каваю Леонарду в течение минувшего сезона НБА из-за слишком многих послаблений для игрока, сообщает The Athletic.

«Патрик Беверли, Монтрез Харрелл и Лу Уильямс — основополагающие элементы бренда „Клипперс“ до прибытия Кавая Леонарда и Пола Джорджа. Они разозлиилсь, когда Леонарду разрешили пропускать матчи, чтобы он мог управлять нагрузкой на своё тело. Источники в лиге сообщили, что Кавай жил в Сан-Диего, что часто приводило к опозданию на командные рейсы. Команда также позволила Леонарду диктовать условия главному тренеру Доку Риверсу, когда его нужно менять во время матчей, среди прочего. Тайрон Лю был на скамейке возле Риверса всё это время, но в „Клипперс“ руководил Риверс», — отмечает источник.

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