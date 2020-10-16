Смит — Дюранту: тебе и открывшему свой рот Ирвингу не будет никаких оправданий

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что звёзды «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг не имеют права провалить следующий сезон.

«Все мы знаем, что Кевин Дюрант сидел в «Оклахома-Сити Тандер» и потом решил поехать в «Голден Стэйт Уорриорз». Мы также знаем, что он устал, потому что люди говорят, что Леброн — Король и мужчина, а он — нет. Дюрант хотел показать, есть ли с ним в команде выступают игроки уровня Матча звёзд, он может навести шороху. Очевидно, он это сделал. Но Леброн Джеймс сейчас действующий, защищающий титул чемпион НБА, четырехкратный чемпион, который был мужчиной среди мальчиков в возрасте 35 лет в своем 17-м сезоне в НБА.



Кей Ди, ты, с Кайри, особенно с открывшим свой рот Кайри и заявившем о том, что он впервые в своей карьере верит в кого-то из одноклубников. Простите, когда вы вернетесь в игру, мы будем смотреть на вас. Джален Роуз сказал, что видит «Бруклин» против «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале НБА. «Нетс» не добьются успеха без Дюранта. Мы все рассчитываем, что Леброн будет ждать их в финале. Дюрант выступает в Восточной конференции. Если Дюрант и Кайри будут здоровы, им не будет никаких оправданий в случае провала», — приводит слова Смита Fadeaway World.