Матч ЦСКА — «Зенит» перенесён на февраль

19 октября в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ должен был пройти матч ЦСКА и «Зенита». Однако руководство турнира приняло решение перенести его на зиму. Причиной переноса послужила вспышка коронавируса в команде из Санкт-Петербурга. Новая дата встречи — 13 февраля 2021 года, сообщает официальный сайт «Зенита».

Напомним, в «Зените» массовое заражение COVID-19. Пострадали не только игроки, но также представители тренерского штаба и персонал. На неделе клуб был вынужден пропустить оба матча очередных туров Евролиги, в результате чего команда получила техническое поражение в матчах с «Валенсией» и «Басконией».

Отметим, в сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» провёл уже 4 встречи и выиграл во всех случаях.