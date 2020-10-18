Матч «Зенит» — «Милан», скорее всего, не состоится в запланированную дату

19 октября руководство Евролиги проведёт обсуждение относительно внесения правок в регламент. Возможно, он будет смягчён. Благодаря этому командам, которые не способны из-за вспышек коронавируса собрать состав из 8 человек, не будет присуждаться техническое поражение, как было с «Зенитом» на уходящей неделе.

Если изменения будут приняты, то ближайший матч «Зенита» с «Миланом», скорее всего, будет перенесён, сообщает «Спорт день за днём».

Перенос матча «Зенит» — «Милан» уже обсуждается. С большой долей вероятности, он не пройдёт в ранее запланированный срок, 22 октября. Вопрос будет обсуждаться на заседании Евролиги.

Напомним, «Зенит» в двух матчах Евролиги одержал две победы, после чего получил два технических поражения.