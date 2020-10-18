Аарон Гордон случайно показал фото полностью обнаженной груди своей подруги-супермодели

Форвард «Орландо Мэджик» Аарон Гордон случайно поделился фотографией полностью обажённой груди своей подруги Изабелы Гедес.
Изабела оставила грудь обнажённой, а Гордон должен был его прикрыть с помощью специального эмоджи при публикации в соцсети. Форвард «Мэджик» забыл поставить эмоджи и опубликовал снимок в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Изабела Гедес — бразильская супермодель, которая ранее встречалась с рэпером Уизом Халифой.
Фото доступно в «инстаграме» Изабелы Гедес.
«Орландо Мэджик» в этом сезоне вышел в плей-офф НБА, где вылетел на стадии первого раунда в серии с «Милуоки Бакс» (1-4). Слухи связывают Гордона с уходом из «Орландо» в межсезонье, «Голден Стэйт Уорриорз» упоминается как одна из самых заинтересованных команд в его услугах.
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