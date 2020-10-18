Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Нижний Новгород».

Встреча началась в равной борьбе, но к первому перерыву хозяева паркета повели с преимуществом в одно очко. Вторая четверть и вовсе осталась за гостями — к большому перерыву «Нижний Новгород» вёл в счёте с разницей три очка — 33:30.

В третьей четверти «Локомотив-Кубань» совершил рывок в шесть очков и вновь вышел вперёд. Заключительная десятиминутка также осталась за краснодарским клубом.

Самым результативным в составе победителей стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов. В составе нижегородского клуба по 13 очков набрали Евгений Бабурин и Артём Комолов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
73 : 64
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Долинин, Емченко, Ильницкий, Калинов, Калниетис, Каммингс, Кроуфорд, Кузминскас, Мартюк, Мотовилов, Уильямс, Херви
Нижний Новгород: Астапкович, Бабурин, Беленицкий, Гаврилович, Ганькевич, Герасимов, Гонтарь, Комолов, Стребков, Чадов, Шеперд
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020