«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Нижний Новгород».
Встреча началась в равной борьбе, но к первому перерыву хозяева паркета повели с преимуществом в одно очко. Вторая четверть и вовсе осталась за гостями — к большому перерыву «Нижний Новгород» вёл в счёте с разницей три очка — 33:30.
В третьей четверти «Локомотив-Кубань» совершил рывок в шесть очков и вновь вышел вперёд. Заключительная десятиминутка также осталась за краснодарским клубом.
Самым результативным в составе победителей стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов. В составе нижегородского клуба по 13 очков набрали Евгений Бабурин и Артём Комолов.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
18 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
73 : 64
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Долинин, Емченко, Ильницкий, Калинов, Калниетис, Каммингс, Кроуфорд, Кузминскас, Мартюк, Мотовилов, Уильямс, Херви
Нижний Новгород: Астапкович, Бабурин, Беленицкий, Гаврилович, Ганькевич, Герасимов, Гонтарь, Комолов, Стребков, Чадов, Шеперд
- 18 октября 2020
-
17:54
-
17:53
-
15:50
-
15:06
-
13:53
-
12:59
-
11:59
-
10:52
-
10:04
-
09:08
-
08:59
-
08:28
-
08:16
-
07:47
-
00:45
- 17 октября 2020
-
22:13
-
20:48
-
19:58
-
19:13
-
18:59
-
18:59
-
17:45
-
16:57
-
15:09
-
14:00
-
12:50
-
12:29
-
11:52
-
11:00
-
09:45
-
08:30
-
08:17
-
08:00
-
07:52
-
07:45
Партнерский контент