«Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Нижний Новгород».



Встреча началась в равной борьбе, но к первому перерыву хозяева паркета повели с преимуществом в одно очко. Вторая четверть и вовсе осталась за гостями — к большому перерыву «Нижний Новгород» вёл в счёте с разницей три очка — 33:30.



В третьей четверти «Локомотив-Кубань» совершил рывок в шесть очков и вновь вышел вперёд. Заключительная десятиминутка также осталась за краснодарским клубом.



Самым результативным в составе победителей стал Алан Уильямс, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов. В составе нижегородского клуба по 13 очков набрали Евгений Бабурин и Артём Комолов.