4 игрока «Химок» вернулись в строй
Игроки «Химок» Алексей Швед, Янис Тимма, Джордан Мики и Евгений Воронов вернулись в строй. Об этом сообщает официальный сайт команды.
Алексей Швед прошедшие недели занимался в Химках по индивидуальной программе с тренером по физподготовке и полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра. Янис Тимма, Джордан Мики и Евгений Воронов прошли все обследования, сдали несколько отрицательных тестов подряд на наличие коронавируса COVID-19 и были допущены врачами до тренировок и игр. Грег Монро и Максим Барашков согласно правилам пока находятся на самоизоляции.
Сергей Моня получил травму спины на разминке перед игрой с «Басконией», Сергей Карасев и Стефан Йович продолжают восстанавливаться после травм.
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