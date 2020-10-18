Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

4 игрока «Химок» вернулись в строй

4 игрока «Химок» вернулись в строй
Баскетбол / Евролига 0

Игроки «Химок» Алексей Швед, Янис Тимма, Джордан Мики и Евгений Воронов вернулись в строй. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Алексей Швед прошедшие недели занимался в Химках по индивидуальной программе с тренером по физподготовке и полностью восстановился после травмы задней поверхности бедра. Янис Тимма, Джордан Мики и Евгений Воронов прошли все обследования, сдали несколько отрицательных тестов подряд на наличие коронавируса COVID-19 и были допущены врачами до тренировок и игр. Грег Монро и Максим Барашков согласно правилам пока находятся на самоизоляции.

Сергей Моня получил травму спины на разминке перед игрой с «Басконией», Сергей Карасев и Стефан Йович продолжают восстанавливаться после травм.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020