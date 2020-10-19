Известный тренер НБА похвастался домом дочери с флагами в поддержку ЛГБТ и BLM

Известный тренер, эксперт НБА Стэн ван Ганди на странице в «Твиттере» поделился фотографией дома своей дочери, на заборе которого вывешены флаги в поддержку движения Black Lives Matter и кандидата в президенты США Джо Байдена, а также с символом равноправия, популярным среди ЛГБТ-сообщества.



«Дом моей дочери в Майами», — подписал снимок ван Ганди.

Фото доступно на странице Стэн Ван Ганди в «Твиттере».

Ван Ганди ранее неоднократно поддерживал борьбу за социальное равенство и критиковал президента США Дональда Трампа. Специалист за тренерскую карьеру работал с тремя командами лиги — «Майами Хит», «Орландо Мэджик» и «Детройт Пистонс».



После увольнения из «Пистонс» ван Ганди хотел продолжить тренерскую карьеру, но не получил достойных предложений и стал работать экспертом на ESPN.