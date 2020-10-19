Дэмьен Лиллард назвал качества, которые хотел бы перенять у Леброна, Джордана и Дюранта
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард ответил на вопрос болельщика в социальной сети, какие три качества любых игроков из истории баскетбола он хотел бы иметь.
«Атлетизм Майкла Джордана, выносливость Леброна Джеймса, габариты / набор навыков Кевина Дюранта», — написал Лиллард на своей странице в «Твиттере».
«Портленд Трэйл Блэйзерс» завершил выступление в сезоне-2019/2020 поражением от «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф Западной конференции. Лиллард был признан самым ценным игроком (MVP) сыгранной части регулярного чемпионата в «пузыре» НБА в Орландо.
Лиллард был выбран «Портлендом» на драфте 2012 года в первом раунде под шестым номером. С тех пор он так и не менял команду.
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