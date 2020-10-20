Жена Деррика Роуза отреагировала на информацию о переходе мужа в «Лейкерс»
Жена разыгрывающего «Детройта» Деррика Роуза, Алиана Андерсон, высмеяла предположения о возможном переходе мужа в состав «Лос-Анджелес Лейкерс».
Андерсон прокомментировала пост Bleacher Report при помощи четырех эмодзи «Плачу от смеха».
Ранее в прессе сообщили, что «Детройт Пистонс» отклонил первое предложение об обмене разыгрывающего Деррика Роуза в «Лос-Анджелес Лейкерс». Как сообщают СМИ, «озёрники» предложили «Детройт» Алекса Карузо в обмен на Роуза, однако «Пистонс» ответили отказом, поскольку, по их мнению, ценность игрока превышает предложенный вариант.
Сообщается, что «Детройт» рассчитывает получить в обмен на Деррика Роуза Кайла Кузму, однако «Лейкерс» не желают соглашаться на такие условия.
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