Жена Деррика Роуза отреагировала на информацию о переходе мужа в «Лейкерс»

Жена разыгрывающего «Детройта» Деррика Роуза, Алиана Андерсон, высмеяла предположения о возможном переходе мужа в состав «Лос-Анджелес Лейкерс».



Андерсон прокомментировала пост Bleacher Report при помощи четырех эмодзи «Плачу от смеха».



Ранее в прессе сообщили, что «Детройт Пистонс» отклонил первое предложение об обмене разыгрывающего Деррика Роуза в «Лос-Анджелес Лейкерс». Как сообщают СМИ, «озёрники» предложили «Детройт» Алекса Карузо в обмен на Роуза, однако «Пистонс» ответили отказом, поскольку, по их мнению, ценность игрока превышает предложенный вариант.



Сообщается, что «Детройт» рассчитывает получить в обмен на Деррика Роуза Кайла Кузму, однако «Лейкерс» не желают соглашаться на такие условия.