Источник: «Голден Стэйт» может выменять второго лучшего скорера НБА в межсезонье

Инсайдер ESPN Брайан Виндхорст утверждает, что «Голден Стэйт Уорриорз» в межсезонье попытается обменять к себе Брэдли Била из «Вашингтон Уизардс» и даже назвал потенциальный пакет предложений по этой сделке.



«Голден Стэйт» было бы намного лучше, если бы Брэдли Бил сказал в следующем месяце: «Я больше не хочу играть в «Вашингтоне». Думаю, у них будет лучшее предложение. Обмен там довольно прост. В него будет включён Эндрю Уиггинс с точки зрения заработной платы. А также второй пик на драфте этого года, пик «Миннесоты» в следующем сезоне, а ещё я бы предложил право выбора от «Тимбервулвз» во втором раунде в следующем году», — приводит слова Виндхорста Clutch Points.



Бил набирал в среднем 30,5 очка в сезоне-2019/2020, уступив по результативности в НБА только защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену (34,3 очка).