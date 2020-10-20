Аналитик предостерёг «Нью-Йорк» от огромной ошибки на трансферном рынке
Обозреватель Томас Бир отреагировал на слухи о заинтересованности «Нью-Йорк Никс» в услугах разыгрывающего защитника «Хьюстон Рокетс» Расселле Уэстбруке. Эксперт отметил, что такое приобретение станет ошибкой.
«Будет глупо рассматривать такой шаг», — приводит слова Бира Pickandroll.
Напомним, после завершения сезона в СМИ появились слухи о том, что «Рокетс» в скором времени обменяют Уэстбрука. «Нью-Йорк Никс» ожидает очередная перестройка. У команды новый главный тренер Том Тибодо, который готов сделать доступными для обмена почти всех исполнителей.
31-летний Уэстбрук — MVP сезона НБА — 2016/2017. Кроме того, Расселл автор нескольких рекордов. Три сезона в карьере он завершил со средним трипл-даблом.
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