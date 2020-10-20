Бронни Джеймс просел в котировках на драфт НБА

Бронни Джеймс, сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, просел в котировках экспертов на драфте НБА. Ожидается, что Джеймс-младший заявится на ярмарку талантов в 2023 году. И если ещё недавно обозреватели прогнозировали ему 24-й выбор на драфте, то теперь лишь 30-й, сообщает Parlon-Basket.
Бронни Джеймс — один из самых популярных баскетболистов-школьников в США. У него 6 млн подписчиков в «Инстаграме», и популярность подростка продолжает расти.
По мнению многих обозревателей, Леброн Джеймс завершит карьеру в НБА лишь после того, как его сын прибудет в лигу и проведёт с ним в одной команде как минимум один сезон.
Напомним, в минувшем сезоне Джеймс-старший привёл «Лейкерс» к титулу. Таким образом, он стал четырёхкратным чемпионом лиги.
- 20 октября 2020
-
20:33
-
20:28
-
19:51
-
18:51
-
17:59
-
17:31
-
16:45
-
16:31
-
16:23
-
14:20
-
13:52
-
13:19
-
12:49
-
11:23
-
10:36
-
09:33
-
08:23
-
08:15
-
08:06
-
07:57
-
07:52
-
00:39
- 19 октября 2020
-
23:53
-
22:55
-
22:17
-
22:02
-
21:55
-
21:46
-
21:40
-
21:19
-
19:50
-
19:26
-
18:17
-
18:10
-
17:59