Бронни Джеймс просел в котировках на драфт НБА

Бронни Джеймс, сын лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, просел в котировках экспертов на драфте НБА. Ожидается, что Джеймс-младший заявится на ярмарку талантов в 2023 году. И если ещё недавно обозреватели прогнозировали ему 24-й выбор на драфте, то теперь лишь 30-й, сообщает Parlon-Basket.

Бронни Джеймс — один из самых популярных баскетболистов-школьников в США. У него 6 млн подписчиков в «Инстаграме», и популярность подростка продолжает расти.

По мнению многих обозревателей, Леброн Джеймс завершит карьеру в НБА лишь после того, как его сын прибудет в лигу и проведёт с ним в одной команде как минимум один сезон.

Напомним, в минувшем сезоне Джеймс-старший привёл «Лейкерс» к титулу. Таким образом, он стал четырёхкратным чемпионом лиги.