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«Лейкерс» просят НБА списать «мёртвый» контракт Луола Денга

«Лейкерс» просят НБА списать «мёртвый» контракт Луола Денга
Баскетбол / НБА 0

«Лейкерс» просят НБА списать зарплату Луола Денга в размере $ 5 млн до 2022 года, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».

«Лейкерс» ссылаются на тот факт, что Денг не может продолжить карьеру, что является основанием для списания «мёртвых» денег из платежой ведомости. «Лос-Анджелес» хочет освободить дополнительные средства в платёжке для трат на рынке свободных агентов в межсезонье.

Клуб должен заплатить Денгу $ 5 млн в следующем сезоне и в сезоне-2021/2022. Контракт Денга был выкуплен с «растяжкой» в 2018 году, игрок завершил карьеру осенью прошлого года. В 2016 году Денг подписал с «Лейкерс» четырёхлетний контракт на $ 72 млн. Оправдать ожидания двукратный участник Матча звёзд НБА не смог. «Лейкерс» вывели его из ротации, а затем выкупили контракт.

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