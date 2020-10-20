Стефен Карри поговорил с известным доктором, которого презирает Дональд Трамп

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поговорил с известным доктором Энтони Фаучи, которого постоянно критикует президент США Дональд Трамп.
В беседе один на один Карри и Фаучи обсудили ситуацию с пандемией коронавируса, а также различные способы сдерживания распространения инфекции осенью и зимой.
«Какие основные моменты о коронавирусе мы поняли правильно и неправильно?» — спросил Карри.
«Учитывая 200 тысяч смертей и около 7 млн случаев инфицирования, мы должны добиться большего. Сейчас у нас 40 тысяч новых случаев инфицирования в день. Это неприемлемо высокий базовый уровень. Даже если при заражении у вас не проявляется никаких симптомов, факт остается фактом: вы непреднамеренно распространяете вирус, потому что есть вероятность, что вы заразите кого-то ещё, а тот в свою очередь тоже заразит других», — ответил Фаучи.
Видео доступно в «Твиттере» Стефена Карри.
Президент Дональд Трамп критикует доктора Фаучи. После митинга в Аризоне Трамп сделал выпад в адрес кандидата на президентских выборах от демократов Джо Байдена, отчитав его за доверие всемирно известному иммунологу.
«Вы знаете, Байден хочет всё испортить. Он хочет послушать доктора Фаучи», — отметил Трамп.
Кроме того, Трамп назвал Фаучи «ужасным», а его и других специалистов в области общественного здравоохранения — «идиотами».
Карри является одним из главных критиков Трампа в НБА. На выборах разыгрывающий поддерживает Байдена.
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