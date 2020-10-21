«Милуоки» нацелен заполучить участника Матча звёзд и самого прогрессирующего игрока НБА

«Милуоки Бакс» заинтересован в услугах атакующего защитника «Индианы Пэйсерз» Виктора Оладипо, сообщает Clutch Points.

«Я назову команду, которая мониторит ситуацию с Виктором Оладипо. «Милуоки Бакс». Буду следить за ними. Это всё, что я собираюсь сказать. Я слежу за ними», — заявил инсайдер ESPN Зак Лоу.

Участник Матча звёзд и самый прогрессирующий игрок НБА (2018) Оладипо не смог договориться о продлении контракта с «Индианой». «Бакс» нужна третья опция нападения после Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона. «Милуоки» также должен убедить Янниса, что серьёзно настроен на победу в чемпионате, поскольку двукратный MVP может стать свободным агентом в 2021 году, если не подпишет продление в это межсезонье.