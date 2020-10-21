Источник: «Клипперс» собираются обменять Кавая Леонарда
Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может покинуть команду в межсезонье, сообщает The Athletic.
Источник опросил 20 агентов НБА на условиях анонимности, которые хорошо осведомлены в том, что происходит внутри лиги. По словам одного из агентов, «Лос-Анджелес» собирается полностью обновить состав в межсезонье, а Леонард станет одной из центральных фигур для обмена.
«Я слышал, что « Клипперс» собираются перекроить этот состав», — сказал агент.
В прошлом сезоне Леонард не смог привести команду к успеху в плей-офф. «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда в серии плей-офф с «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв преимущество 3-1. После завершения сезона «Лос-Анджелес» расстался с главным тренером Доком Риверсом.
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