Пол Пирс назвал огромную проблему «Бруклина» с Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом

Экс-игрок НБА Пол Пирс видит потенциальные проблемы в «Бруклин Нетс» из-за неспособности разыгрывающего Кайри Ирвинга и форварда Кевина Дюранта делиться мячом с другими игроками.

«Мне нравится их талант, но когда вы посмотрите на состав, посмотрите, скольким парням на самом деле нужен мяч. Вы знаете, что нельзя сказать этим открываться и ждать передачи под бросок. Ирвингу нужен мяч. Дюрант, Карис ЛеВерт, Спенсер Динуидди — все эти ребята добились успеха с мячом в руках, поэтому ключом ко всему этому будет Кайри Ирвинг. Насколько хорошо он может играть как с мячом, так и без него. В этой команде есть несколько талантливых парней, которым нужен мяч. Я считаю, что у них достаточно шутеров. Вы знаете, что Кайри — отличный шутер, Кевин Дюрант, Джо Харрис, Карис Леверт, эти ребята могут бросать. У них больше шутеров, чем у «Лейкерс», а «Лейкерс» выиграли чемпионат. Но в защите «Лейкерс» есть два игрока из топ-5 лучших. Дюрант входит в пятерку лучших игроков лиги, но сможет ли Кайри вернуться на этот уровень в качестве одного из лучших разыгрывающих в НБА в следующем году?» — приводит слова Пирса Essentially Sports.