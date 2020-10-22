Винс Картер назвал вопиющую ошибку «Хьюстона»

Экс-игрок НБА Винс Картер считает, что полный отказ от использования классических центровых является огромной проблемой «Хьюстон Рокетс».

«Есть много универсальных игроков, таких как Энтони Дэвис или Никола Йокич, которые могут сделать гораздо больше, чем просто играть под кольцом. Они умеют бросать из-за дуги, пасовать, разыгрывать мяч. Позиция центрового просто изменилась. Дрэймонд Грин играл на пятом номере с ростом менее двух метров и всё ещё отлично делал свою работу. Что вы сразу видите, когда заходите в тренировочный зал НБА? Все тренируют трёхочковый бросок, в том числе центровые. Это многое говорит об эволюции лиги.

Я не совсем согласен с тем, как играли «Рокетс». Можно так играть, но в какой-то момент, когда вы выходите на паркет против такой команды, как «Лейкерс», вам нужны габаритные центровые, чтобы защищаться против их «больших». Говорят, что «Рокетс» прошли бы «Денвер Наггетс» в плей-офф, но я не уверен. Подписали центрового Тайсона Чендлера? Так используйте его. Даже если вы дадите ему 8 или 10 минут, то сможете немного защитить себя от серьезных проблем в передней линии», — приводит слова Картера Basket USA.