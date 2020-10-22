Данило Галлинари высказал мнение о Майке Д'Антони и Крисе Поле

Форвард «Оклахома-Сити Тандер» Данило Галлинари рассказал о работе с тренером Майком Д'Антони и Крисом Полом.



«Майк сыграл для меня очень важную роль, потому что именно он помог мне перейти из Европы в НБА, что является непростой задачей. Он играл всю свою карьеру в Европе, он там тренировался и мне было легко адаптироваться. Я должен поблагодарить его за это. Он отличный тренер. У него есть свой сосбтвенный стиль. Он всегда приносит его с собой, независимо от команды. Это увлекательно. Для такого игрока, как я, который много играет рядом с трехочковой линией, и для того, кто хорошо бросает из-за дуги этот стиль очень подходит.



Крис Пол? Он один из лучших игроков, с которым я когда-либо играл. Он один из лучших плеймейкеров и, возможно, лучший разыгрывающий, с которыми я когда-либо выступал вместе. Он умеет играть в баскетбол. Для такого игрока, как я, то, как он играл, сильно облегчило задачу. Он любит поговорить и постоянно общается. Он очень откровенен, и мы были на одной волне с первых сборов. Поскольку, только нам двоим было за тридцать на сборах, мы и должны были быть на одной волне», — приводит слова Галлинари HoopsHype.