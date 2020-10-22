Агент обвинил Леброна Джеймса в незаконной деятельности

Анонимный агент НБА обвинил Леброна Джеймса в незаконной деятельности в виде привлечения клиентов для своего агента Рича Пола и влиянии на других игроков лиги.

«Худшее, что делает Леброн, — это навязывает влияние Рича Пола. Он игрок, но у него есть влияние в медиапространстве. Сейчас он влез в дела агентов. Для игрока, особенно в штате Калифорния, незаконно представлять других талантов. Я знаю, что формально это работа Рича Пола, но на самом деле именно Леброн набирает клиентов для Рича Пола. Они смогли использовать Кентавиуса Колдуэлл-Поупа два или три года подряд, потому что у них есть власть. Они навязывают ему свою волю. Нерленс Ноэль. Четыре или пять игроков пострадали от их бесхозяйственности и понесли ущерб на миллионы долларов, но ни у кого не хватило смелости поддержать их, потому что все СМИ хотят доступа к Леброну. Нерленс Ноэль. Норрис Коул. Шабаз Мухаммад. Они потеряли $ 80 млн в „Детройте“. Это настоящая проблема. Нужно подключать профсоюз игроков. Они должны встретиться с Ричем Полом и спросить, что происходит. Профсоюз представляет всех игроков. Все они платят одинаковую сумму взносов. Если бы Рич Пол был адвокатом, его бы лишили адвокатской лицензии пять раз. Но из-за того, что Леброн настолько влиятелен, ответственности нет», — приводит слова агента The Athletic.

Леброна уже не впервые обвиняют в неправомерном влиянии на других игроков НБА и лоббировании своих интересов через Рича Пола, в частности, ранее звучали претензии в способствовании обменного запроса Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеан Пеликанс».