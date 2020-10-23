ЦСКА проиграл «Црвене Звезде» в овертайме

В Белграде завершился матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Црвена Звезда» принимала ЦСКА. Гости неплохо начали встречу и после первой четверти вели с разницей в 2 очка — 20:18. К большому перерыву их преимущество выросло до 8 очков — 43:35.

Тем не менее во второй половине матча команда из Сербии сумела прибавить. В заключительной четверти «Црвена Звезда» окончательно перехватила инициативу и перевела встречу в овертайм — 73:73. В дополнительной пятиминутке белградцы дожали ЦСКА — 86:84.

Самым результативным в составе победителей стал набравший 31 очко Джордан Лойд. У ЦСКА 29 баллов на счету Дэниела Хэкетта, ещё 18 — на счету Уилла Клайберна. Звёздные новобранцы команды Торнике Шенгелия и Никола Милутинов набрали на двоих только 10 очков.

ЦСКА потерпел второе поражение в Евролиге кряду.