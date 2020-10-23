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Агент: Леброн Джеймс везде открывает свой рот. Это проблема

Агент: Леброн Джеймс везде открывает свой рот. Это проблема
Баскетбол / НБА 0

Анонимные агенты НБА высказались о некоторых недостатках и достоинствах форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Потрясающий талант, но чрезмерно проработанный имидж и образ за пределами площадки. Всё отрепетировано и спланировано, это трудно не заметить. Не хватает искренности. Одержимость созданием наследия вместо того, чтобы позволить наследию самому себя создавать», – приводит слова одного агентов The Athletic.

«Потрясающий игрок, но с неугомонным эго. Сделал хорошие вещи для общества. Это важно. Он вкладывает деньги в то, о чём говорит. Это мне нравится, но он буквально везде открывает свой рот. Это проблема. Люди критикуют Джеймса, это просто невероятно. Хотел бы я знать, чего они добились в своей жизни», – заявил второй анонимный агент.

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