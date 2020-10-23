Агент: Леброн Джеймс везде открывает свой рот. Это проблема

Анонимные агенты НБА высказались о некоторых недостатках и достоинствах форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Потрясающий талант, но чрезмерно проработанный имидж и образ за пределами площадки. Всё отрепетировано и спланировано, это трудно не заметить. Не хватает искренности. Одержимость созданием наследия вместо того, чтобы позволить наследию самому себя создавать», – приводит слова одного агентов The Athletic.
«Потрясающий игрок, но с неугомонным эго. Сделал хорошие вещи для общества. Это важно. Он вкладывает деньги в то, о чём говорит. Это мне нравится, но он буквально везде открывает свой рот. Это проблема. Люди критикуют Джеймса, это просто невероятно. Хотел бы я знать, чего они добились в своей жизни», – заявил второй анонимный агент.
- 23 октября 2020
-
09:22
-
09:01
-
08:51
-
08:47
-
08:34
-
08:22
-
08:15
-
08:08
-
07:32
-
00:51
-
00:06
- 22 октября 2020
-
22:59
-
21:59
-
20:23
-
20:14
-
20:09
-
19:54
-
19:34
-
19:27
-
19:12
-
18:10
-
15:45
-
15:04
-
14:39
-
13:49
-
13:08
-
12:35
-
11:19
-
10:11
-
09:47
-
09:02
-
08:54
-
08:47
-
08:38
-
08:34