Агент: Леброн Джеймс везде открывает свой рот. Это проблема

Анонимные агенты НБА высказались о некоторых недостатках и достоинствах форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Потрясающий талант, но чрезмерно проработанный имидж и образ за пределами площадки. Всё отрепетировано и спланировано, это трудно не заметить. Не хватает искренности. Одержимость созданием наследия вместо того, чтобы позволить наследию самому себя создавать», – приводит слова одного агентов The Athletic.



«Потрясающий игрок, но с неугомонным эго. Сделал хорошие вещи для общества. Это важно. Он вкладывает деньги в то, о чём говорит. Это мне нравится, но он буквально везде открывает свой рот. Это проблема. Люди критикуют Джеймса, это просто невероятно. Хотел бы я знать, чего они добились в своей жизни», – заявил второй анонимный агент.