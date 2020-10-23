«Это джунгли, сынок». Яннис Адетокунбо опубликовал оригинальное фото со своим ребёнком
Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на своей странице в «Твиттере» опубликовал милую фотографию со своим сыном из зоологического парка Аттики.
«Это там джунгли впереди, сынок», — подписал снимок баскетболист.
Фото доступно на странице Янниса Адетокунбо в «Твиттере».
Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».
Сам грек, получивший приз MVP НБА в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.
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