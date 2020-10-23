«Это джунгли, сынок». Яннис Адетокунбо опубликовал оригинальное фото со своим ребёнком

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на своей странице в «Твиттере» опубликовал милую фотографию со своим сыном из зоологического парка Аттики.



«Это там джунгли впереди, сынок», — подписал снимок баскетболист.

Фото доступно на странице Янниса Адетокунбо в «Твиттере».

Напомним, что Адетокунбо может сменить клуб перед следующим сезоном. Среди команд, претендующих на Янниса, фигурировали «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджеле Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс».



Сам грек, получивший приз MVP НБА в нынешнем сезоне, ранее провёл встречу с совладельцем «Милуоки», после которой стороны были настроены оптимистично. В «Твиттере» грек намекнул болельщикам «Милуоки», что ждёт встречи с ними в сезоне-2020/2021.