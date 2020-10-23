«Лейкерс» нацелены подписать Кармело Энтони и других звёздных игроков на дешёвый контракт

«Лос-Анджелес Лейкерс» в межсезонье рассчитывает потратить доступное исключение среднего уровня на сумму $ 9,3 млн на некоторых игроков с успешным опытом выступления в НБА, сообщает Hoops Hype.

В сферу интересов «Лейкерс» входят Горан Драгич, Остин Риверс, Ди Джей Огастин, Джефф Тиг, Джордан Кларксон, Джей Краудер, Джастин Холидей, Алек Бёркс, Хассан Уайтсайд, Тристан Томпсон, Деррик Фэйворс, Арон Бэйнс, Кармело Энтони, Кайл Корвер и Джефф Грин.

Отмечается, что «Лейкерс» будет трудно заполучить Драгича, который в составе «Майами Хит» противостоял команде в финале НБА. Словенец, скорее всего, продлит контракт с «Майами» на более выгодных условиях, чем исключение среднего уровня. 10-кратный участник Матча звёзд Энтони имеет дружеские отношения с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом, который не против видеть его в своей команде.