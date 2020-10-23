Агенты назвали лучшего игрока НБА. У Дончича столько же голосов, как и у Адетокунбо

The Athletic попросил 20 агентов назвать лучшего игрока НБА.
Первое место с большим отрывом занял форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (11,5 голосов из 20 возможных, один из опрошенных назвал Леброна вместе с его одноклубником Энтони Дэвисом).
«Как можно назвать кого-нибудь, кроме Леброна Джеймса? Я даже не являюсь особенным поклонником этого игрока или персонажа, но как мы можем не признать его величие? На данный момент мне трудно назвать кого-либо, кроме Леброна… Перед плей-офф я бы назвал Янниса Адетокунбо, но теперь я выбираю Леброна. Он мне не нравится, но посмотрите, что он сделал за последние 10 лет», — заявил один из опрошенных агентов.
Кроме того голоса получили Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс», 3 голоса), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс», 2 голоса), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс», 1 голос), Лука Дончич («Даллас Маверикс», 1 голос), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс», 0,5 голоса).
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