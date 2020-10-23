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«Химки» в овертайме проиграли «Маккаби», у Шведа 32 очка

«Химки» в овертайме проиграли «Маккаби», у Шведа 32 очка
Баскетбол / Евролига 0

В Мытищах завершился матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Химки» принимали «Маккаби» из Тель-Авива. Команда из Московской области неплохо начала встречу и вела после первой четверти — 18:16. Но к большому перерыву лидировали уже израильтяне — 36:33. Во второй половине встречи на паркете шла упорная борьба. В заключительном игровом отрезке подопечные Куртинайтиса лидировали, но «Маккаби» отыгрался на последних секундах и перевёл матч в овертайм.

В дополнительной пятиминутке гости дожали «Химки» — 89:87.

Самым результативным в составе проигравших стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 11 передач. 15 очков на счету Грега Монро. У «Маккаби» 26 очков в активе Тайлера Дорси.

Евролига. Регулярный чемпионат. 5-й тур
23 октября 2020, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
87 : 89
ОТ
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Химки: Швед - 32, Монро - 15, Букер - 14, Микки - 8, Тимма - 6, Воронов - 5, Йеребко - 4, Зайцев - 3, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Макколум, Одиноков
Маккаби Т-А: Дорси - 26, Жижич - 16, Калояро - 15, Уилбекин - 12, Брайант - 10, Хантер - 9, Бендер - 1, Альбер, Атиас, Блайзер, Джонс, Коэн
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