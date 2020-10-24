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Зак Рэндольф развёлся с женой через месяц после того как назвал её «шкурой»

Зак Рэндольф развёлся с женой через месяц после того как назвал её «шкурой»
Баскетбол / НБА 0

Экс-игрок НБА Зак Рэндольф в сентябре написал на своей странице в «Твиттере» «Я женился на шкуре», но позже удалил сообщение и заявил, что его аккаунт взломали.

По данным The Blast, жена баскетболиста Фауна Дрейк Рэндольф на прошлой неделе подала на развод в суд округа Лос-Анджелес. Состояние Рэндольфа оценивается в сумму $ 85 млн. Вероятно, жена будет претендовать на часть этих денег.

Напомним, тяжёлый форвард Зак Рэндольф выступал в НБА С 2001 по 2018 годы. Рэндольф защищал цвета «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлиз» и «Сакраменто Кингз». В регулярных чемпионатах на его счету 1116 матчей, в которых он набирал в среднем 16,6 очка и собирал 9,1 подбора.

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