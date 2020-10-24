Заза Пачулия высказался о скандальном эпизоде с нанесением травмы Каваю Леонарду в 2017-м

Экс-центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Заза Пачулия высказался об инциденте, когда наступил на голеностоп форварду «Сан-Антонио Спёрс» Каваю Леонарду в плей-офф НБА 2017 года. Тогда Пачулию обвинили в умышленном нанесении травмы Леонарду.

«Будем честны. 2020 год, у нас есть соцсети, интернет, у нас много данных, доступны обзоры всех матчей. Таким образом, мы можем легко увидеть, сколько раз такая ситуация возникала до или после. Много раз! Особенно сейчас, учитывая количество сделанных трёхочковых бросков. В основном оказывают сопротивление при всех трёхочковых. Поэтому всегда есть вероятность, что подобное приземление произойдёт. Как я уже сказал, это происходило так много раз до и после этого инцидента, очень много раз. Я думаю, следует задаться вопросом, почему именно в этот момент возникла такая волна критики. Почему все об этом говорили. СМИ нечем было питаться. „Кливленд“ победил всех в первых трёх раундах, мы победили всех в первых трёх раундах и закончили этот сезон с результатом 16-1 в плей-офф.

Поэтому они не могли говорить об игре, чтобы вызвать интерес. Сказать было нечего. Мы доминировали над всеми. Я представляю, что СМИ подумали, когда увидели это: «Хорошо, давайте поговорим об этом, давайте сделаем это интересным, давайте заставим это работать». Все мы знаем, в каком мире живём; СМИ настолько наглые, что им всё равно, правда это или нет, нужно накопать сенсацию. Они хотят продать это, заставить вас кликнуть. Думаю, я стал жертвой этого. За две минуты до этого инцидента Кавай Леонард наступил на ногу одному из своих товарищей по команде и подвернул ему лодыжку. За две минуты до того момента. Об этом никто не говорит. Это безумие", — приводит слова Пачулии Parlons Basket.