Павел Астахов: надеюсь, что серия без побед в Евролиге скоро закончится

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов выразил надежду, что команда вскоре прервёт серию из 5 поражений подряд на старте регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» в пятницу в овертайме уступили «Маккаби» из Тель-Авива со счетом 87:89.

«Наверное, это был первый матч за долгое время, когда команда собралась в боевом составе. Боролись, старались, делали все, что могли, но упустили победу, которая была уже практически в наших руках. Очень надеемся, что в следующем матче у нас получится прервать серию без побед. У нас была тяжелая ситуация с коронавирусом, также были и травмы. Думаю, что в следующую пятницу в матче с „Црвеной Звездой“ все нам по силам. У нас отличная команда, верим в хороший результат.

Мы же играем для болельщиков, без них было очень тяжело. Как правило, в концовках матчей они оказывают колоссальную поддержку, что приводит к положительному результату. Грустно, что пока мы играем без них, но надеемся, что в скором времени эта ситуация нормализуется, и мы снова будем с ними", — приводит слова Астахова «Р-Спорт».