Смит отреагировал на обвинения Леброна Джеймса в незаконной деятельности

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает абсурдными обвинения анонимного агент НБА в том, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс незаканно управляет делами компании Klutch Sports и влияет на других игроков лиги через своего агента Рича Пола.

«Я думаю, это зависть. Есть люди, которые постоянно ноют. Если нарушаются законы и нарушаются правила, я хочу услышать доказательства. Они просто делают то же самое, что и другие люди. Они делают это лучше, поэтому я не хочу ничего слышать. Зная Рича Пола и имея возможность общаться с ним много раз, я никогда не стесняюсь подчеркивать, насколько хорош этот молодой человек. Конечно, он очень дружит с Леброном Джеймсом. Конечно, поначалу большую роль в его успехе сыграл Леброн Джеймс, а также успех Маверика Картера и Рэнди Мимса, его помощника. Давайте проясним: все эти люди проделали огромную работу по подъему бренда Леброна.



Все они заслуживают похвалы за это. Если вы поговорите с Ричем Полом как агентом НБА, то поймёте, что от него ничего не ускользнет. Любой агент может сказать, что на его месте заключил бы более выгодные сделки для своих клиентов и всё такое. Это не значит, что вы можете обвинять Рича Пола в том, что он сделал. Леброн Джеймс ничего не предлагал своим друзьям. Он дал им шанс идти своим путём и таким образом получить право представлять его. Теперь они являются частью элиты в том деле, которым занимаются. Леброн заслуживает похвалы за это, но его друзья заслуживают ещё большей похвалы за то, что они смогли управлять делами так, как они это делают», — приводит слова Смита Parlons Baskets.