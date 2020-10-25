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УНИКС победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Казани в первом матче игрового дня в Единой лиге ВТБ УНИКС принимал красноярский «Енисей».

Хозяева непросто вошли в игру и после первой четверти проигрывали с разницей в одно очко — 25:26. Однако во втором отрезке казанцы прибавили и ушли в солидный отрыв. К большому перерыву их преимущество составляло девять очков — 47:38. Во второй половине встречи УНИКС контролировал происходящее на паркете и тем самым довёл матч до уверенной победы — 75:64.

Самым результативным в составе команды победителей стал Джордан Морган, набравший 13 очков и собравший 7 подборов. В составе УНИКСа три игрока набрали по 11 очков — Браун, Кэнан и Уолтерс. У «Енисея» лучшим стал Лейтон Хэммондс, записавший в актив 17 баллов.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
25 октября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
75 : 64
Енисей
Красноярск, Россия
УНИКС: Морган - 13, Браун - 11, Канаан - 11, Уолтерс - 11, Сергеев - 9, Смит - 6, Уайт - 6, Клименко - 3, Жбанов - 2, Колесников - 2, Узинский - 1, Разумов
Енисей: Хэммондс - 17, М. Кулагин - 16, Джонсон - 15, Якушин - 8, Бэттл - 4, Митусов - 3, Гудумак - 1, Балашов, Сонько, Хог
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