УНИКС победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

В Казани в первом матче игрового дня в Единой лиге ВТБ УНИКС принимал красноярский «Енисей».

Хозяева непросто вошли в игру и после первой четверти проигрывали с разницей в одно очко — 25:26. Однако во втором отрезке казанцы прибавили и ушли в солидный отрыв. К большому перерыву их преимущество составляло девять очков — 47:38. Во второй половине встречи УНИКС контролировал происходящее на паркете и тем самым довёл матч до уверенной победы — 75:64.

Самым результативным в составе команды победителей стал Джордан Морган, набравший 13 очков и собравший 7 подборов. В составе УНИКСа три игрока набрали по 11 очков — Браун, Кэнан и Уолтерс. У «Енисея» лучшим стал Лейтон Хэммондс, записавший в актив 17 баллов.