Игрок «Лейкерс» рассказал, что Леброн Джеймс думает о Луке Дончиче

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли поделился мнением о лидере «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.
«Меня впечатляет баскетбольный IQ Луки Дончича. Леброн высоко отзывается о баскетбольном интеллекте Луки и его умении отдать передачу. Луке стоит поднять процент реализации бросков из-за дуги. Для хорошего снайпера у него он довольно низкий. Он не очень атлетичен, но его евростеп вынуждает соперников фолить», — приводит слова Дадли Essentially Sport.
Напомним, в этом году 21-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона. Вместе с ним в первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Лука помог «Маверикс» выйти в плей-офф, где команда в первом раунде уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4).
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