Дуэйн Уэйд высказался о гонке за звание величайшего между Леброном и Джорданом

Экс-игрок НБА Дуэйн Уэйд ответил на вопрос, кого следует называть величайшим баскетболистом всех времён.



«Когда мы говорим о величайшем баскетболисте всех времён, неважно, кто он. Джеймс единственный в своём роде. Мы никогда не увидим другого Леброна. Как никогда не увидим другого Джордана или Карима. Никто не выиграет 11 чемпионатов так, как Билл Рассел. Или я думаю. Может быть, однажды кто-нибудь возьмёт 12-й титул», — приводит слова Уэйда Essentially Sports.



Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале.