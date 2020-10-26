Римас Куртинайтис: игроки вернулись, но находятся не в лучшей форме

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением о матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (82:85).

«Комментировать особо нечего. Не можем никак вылезти из этой ямы. Игроки вернулись, но находятся не в лучшей форме. Мы должны играть на каких-то морально-волевых качествах, на уверенности, потому что мы — «Химки», команда Евролиги, но, когда наступают концовки, все выходит бездарно», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Комментарий главного тренера «Автодора» Горди Херберта.

«Очень горжусь нашими игроками. Мы не сдались, когда уступали 14 очков в 3-й четверти, продолжали сражаться до конца в каждом единоборстве и за каждый мяч и показали выдающийся баскетбол в последние 10 минут», — заявил Херберт.