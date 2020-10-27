Названы две единственных звезды НБА, на которых «Майами» готов обменять Тайлера Хирроу

«Майами Хит» не станет обменивать Тайдер Хирроу на Виктора Оладипо в «Индиана Пэйсерс», считают источники в НБА.



«Трудно представить, что Хирроу уйдёт, если только команда не попытается обменять Янниса Адетокунбо или Брэдли Била. Если же „Пэйсерс“ будут говорить о Хирроу относительно обмена Виктора Оладипо, то Пэт Райли просто повесит трубку», — сообщает The Athletic.



В сезоне-2019/2020 Хирроу установил новый рекорд НБА по количеству матчей с 10+ очками подряд в одном розыгрыше плей-офф в дебютном для себя сезоне в лиге. В пятом матче финальной серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:108, 2-3) Хирроу набрал 12 очков. Атакующий защитник «Хит» набирал двузначное количество очков в 20 матчах подряд в плей-офф. Хирроу был выбран «Майами» под лотерейным 13-м номером на драфте НБА 2019 года.

