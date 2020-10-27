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Игрок «Хьюстона» рассказал, будет ли команда устраивать чистку состава и выменивать звезду

Игрок «Хьюстона» рассказал, будет ли команда устраивать чистку состава и выменивать звезду
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Эрик Гордон выразил мнение, что его команда в её нынешнем виде не нуждается в чистке состава и обмене звёздного игрока.

«Мы просто должны держаться вместе с этой группой парней. Добиваться большей сплочённости и стараться материализовать её в результат, получать от каждого игрока максимальную пользу. Думаю, это станет залогом успеха в долгосрочной перспективе.

Я не думаю, что руководство хочет глобально перетряхнуть ростер. Команда хорошая. Меня не волнует, что говорят многие люди. Нас преследовали травмы, а всё остальное… вы же видели. Мы выиграли более 50 матчей, и ещё будем играть в плей-офф. Нам просто нужно сплотиться», — приводит слова Гордона Basket USA.

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