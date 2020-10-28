Димитрис Итудис: уверен, ЦСКА на правильном пути

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и тяжёлый форвард Торнике Шенгелия поделились мнением перед матчем 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Валенсией».

«Валенсия» – очень хорошая команда. Они точно будут в плей-офф. Соперники обладают «глубиной» на всех позициях, они могут использовать разные сочетания игроков, показывают хороший баскетбол как в Евролиге, так и в чемпионате Испании. Главное, им удалось держаться вместе, обойтись без отсутствия игроков, и это заметно на паркете. Мы постепенно возвращаем игроков в строй, уже выглядим лучше, многое можем отработать на тренировках, но понимаем, что понадобится больше времени. Мы мотивированы, чтобы работать усердно и показывать хорошую игру. Настроен очень оптимистично. Уверен, что мы на правильном пути.



Нам противостоит очень сильный соперник, который здорово играет как «внутри», так и на периметре. У них хорошие защитники, а «большие» могут играть под кольцом и «отваливаться» на дугу под трехочковые. В общем, они многое умеют в нападении. В защите любят прессинг. У них полный состав, они много двигают мяч. Очевидно, нам предстоит сложный матч, мы выйдем и постараемся показать свой лучший баскетбол, чтобы зависеть не от соперника, а от себя. Если все сделаем правильно, отработаем на сто процентов, у нас будет хороший шанс на победу".