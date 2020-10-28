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Лидер «Реала» может покинуть команду в разгар сезона

Лидер «Реала» может покинуть команду в разгар сезона
Баскетбол / Евролига 0

Лидер мадридского «Реала» Факундо Кампаццо в ближайшее время может покинуть испанский клуб, сообщает Marca. По информации источника, игрок всерьёз думает о том, чтобы переехать в Америку уже в конце ноября. Рынок свободных агентов в НБА должен открыться 18 ноября. В случае переезда Кампаццо его новый клуб будет вынужден выплатить «Реалу» $ 6 млн отступных.

Напомним, Кампаццо после победного матча в Суперкубке Испании с «Барселоной» намекнул, что, невзирая ни на что, намерен покинуть «Реал». Баскетболист подчеркнул, что «отдал команде всё что мог».

Напомним, слухи об уходе Кампаццо из «Реала» муссируются всё межсезонье. В услугах Кампаццо заинтересованы в «Миннесоте Тимбервулвз» и «Юте Джаз».

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