Известный эксперт назвал суперзвезду НБА, с которой лучше всего объединиться Адетокунбо

Известный эксперт НБА Билл Симмонс считает, что форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо следует объединить усилия с защитником «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем.



«На месте Янниса я бы объединился с Лукой Дончичем в «Маверикс». Лука на подходе, он будет лучшим игроком этой лиги. С моей точки зрения, это очевидный выбор, я бы перешёл в «Даллас». Мне кажется, Яннис смотрит на Луку с мыслью: «Если мы объединимся, то возьмём титулы. Не один титул, а четыре или пять». Считаю, что Лука может войти в топ-6 или топ-7 лучших игроков в истории баскебола. Он уже лучший среди всех 21-летних баскетболистов в истории. На месте Янниса я бы перешёл туда и ждал», – приводит слова Симмонса Essentially Sports.