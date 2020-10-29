«Голден Стэйт» хочет заполучить выставленного на обмен лидера «Чикаго»

Команда НБА «Чикаго Буллз» приняла решение выставить на обмен Таддеуса Янга и Томаша Саторанского, сообщает The Athletic. По информации источника, интерес к Таддеусу Янгу проявляет «Голден Стэйт Уорриорз», желающий найти дополнительное решение в качестве игрока ротации для Дрэймонда Грина.
В турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА текущего сезона «Голден Стэйт» занял последнее место с 80 очками в 65 играх и не участвует в рестарте сезона.
Таддеус Янг перешёл в «Чикаго Буллз» перед сезоном-2019/2020. Янг провёл 64 матча в регулярном чемпионате в составе команды из Чикаго, набирая за игру 10,3 очка, совершая 4,9 подбора и отдавая 1,8 результативной передачи. В декабре интерес к Янгу проявляли в «Лос-Анджелес Клипперс», однако сделка так и не состоялась. У Янга есть трёхлетний контракт с «Чикаго».
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