«Денвер» присмотрел трёх кандидатов на замену Николе Йокичу

Выходящие на рынок свободных агентов центровые Нерленс Ноэль («Оклахома-Сити Тандер»), Тристан Томпсон («Кливленд Кавальерс») и Арон Бэйнс («Финикс Санз») входят в сферу интересов «Денвер Наггетс», которые ищут игроков на замену центровому Николе Йокичу, сообщает The Athletic.

«Денвер» собирается провести значительные изменения в передней линии, поскольку три игрока станут свободными агентами в межсезонье. Пол Миллсэп, Джереми Грант и Мэйсон Пламли имеют истекающие контракты. Фронт-офис «Наггетс» не выражает сильной заинтересованности в их переподписании и начинает искать других кандидатов на роль сменщика Йокича.

«Денвер» в минувшем сезоне НБА дошёл до серии финала Западной конференции, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4).